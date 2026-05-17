老後に「孤独」「やることがない」「お金が不安」と感じる方は少なくありません。仕事を辞めると、社会とのつながりや生活リズムが大きく変わり、「今日は何をしよう」と考えるだけで疲れてしまうこともあります。そんなとき、心強い助けになるのがYouTubeなどの動画共有サービスです。動画視聴ならお金はほとんどかかりません。それでいて、趣味探しから健康づくり、学び直しまで、自宅にいながら気軽に「自分に合うもの」を試す