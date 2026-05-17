トンボ鉛筆の「FUMI（フミ）」は、機能自体はごくシンプルな0.5mm芯のシャープペンシルです。ただ、見た目も、実際に手にして書いた時の感触も、今までにないとても新しい筆記具を使っているという実感があります。従来の樹脂とも金属とも違うマットな質感の軸は、触ると少しひんやりして、でもしっくりと手になじみます。【画像】トンボ鉛筆のシャープペンシル「FUMI」のカラー展開を見るまるで素焼きの陶器のような質感のワケこ