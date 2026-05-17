童顔と美ヒップを併せ持つグラビアアイドルの真奈さんが、週刊SPA!5月19日号の「グラビアン魂」のコーナーで初登場しました。彼女の愛称はほ乳類を彷彿とさせる“マナティ”。動物への愛情も深く、誌面の対談は予想外の展開を見せました。【写真】首元のほくろが色っぽい真奈さん真奈さんは1994年、静岡県生まれ。2006年にデビューし、今年で芸能活動20周年を迎えます。趣味はサウナで、自身のYouTubeチャンネル「むちむちサウナ」