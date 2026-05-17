女性のキャリアについての気になる悩みや疑問に、正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type』編集長の小林佳代子が回答します。今回は「五月病」について。 （質問）「なんとなく会社に行きたくない……」五月病？ それとも転職のサイン？ （回答）そのモヤモヤを一時的な心の疲れ（五月病）で片づけてしまうのはもったいないかもしれません。不調の原因を冷静に切り分け、自分のキャリアと生活の解像度を上げ