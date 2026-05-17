ネパールの著名な登山ガイドであるカミ・リタ・シェルパ氏が現地時間5月17日午前、エベレスト（チョモランマ）南側のネパールルートからの登頂に成功しました。カミ・リタ氏の登頂は32回目で、自らが持つエベレスト登頂回数の世界記録を更新しました。56歳のカミ・リタ氏は、1994年5月に初めてエベレスト登頂を果たしました。（提供/CGTN Japanese）