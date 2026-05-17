NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第19回「過去からの刺客」は、慶（吉岡里帆）にとっての“雪解け回”だ。同時に、これまで押さえ込んでいた思いが堰を切って溢れ出す、吉岡里帆の圧倒的な芝居が堪能できる回でもある。 参考：吉岡里帆が丁寧に積み上げてきた“女狐”の過去と孤独『豊臣兄弟！』もキャリアの重要作に 織田信長（小栗旬）からの命によって、小一郎（仲野太賀）のもとに嫁いできた慶。8年の月日が経っても、慶は