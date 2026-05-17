ニホンザルの「パンチ」＝3月、千葉県の市川市動植物園（ロイター＝共同）オランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱いて過ごす姿が人気のニホンザル「パンチ」が暮らす千葉県の市川市動植物園で17日、サル山に男が侵入し、職員に確保された。市川署は威力業務妨害の疑いで男2人から事情を聴いている。サルたちにけがはなかった。交流サイト（SNS）では他の入園者らが撮影した侵入時とみられる動画が出回っている。同園は事