直木賞作家でテレビでも活躍した故藤本義一さん（享年79）の妻で、13日に老衰のため死去したエッセイスト、藤本統紀子さん（享年91）の通夜が17日、兵庫県西宮市の公益社西宮山手会館でしめやかに営まれた。夫妻と親交の深かった落語家の桂福団治（85）や古くからの友人であるイラストレーターの成瀬國晴さん（90）らが参列。祭壇にはシャンソン歌手としても活躍した統紀子さんのドレス姿やCDに書籍、夫・義一さんや2人の娘が