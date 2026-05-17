将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）が糸谷哲郎九段（37）をストレートで下し、防衛4連覇を果たした第84期名人戦七番勝負。激闘の末の防衛から間もない藤井名人が記者会見に応じ、穏やかな笑顔を見せながら今シリーズの総括と自身の思い描く将棋観について語った。【映像】どうした!? 藤井名人、対局中の“可愛い動き”（実際の映像）決着局となった第4局は1日目から前例がなくなるなど、力戦が続いた今シ