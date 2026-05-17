「五稜郭杯争奪戦・Ｇ３」（１７日、函館）松浦悠士（３５）＝広島・９８期・Ｓ１＝が犬伏湧也（徳島）を猛追して、直線で抜け出して快勝。昨年１２月の広島記念以来通算２５回目のＧ３優勝を、４戦全勝の完全Ｖで飾った。最終ホームでカマした犬伏と、松浦後位から迫った嘉永泰斗（熊本）が２着同着となった。レース後の松浦は笑顔ではあったが、納得の表情ではなかった。「見事だったのかな？出脚で（犬伏から）ちぎれたし