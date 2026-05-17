17日午後、埼玉県横瀬町の西武秩父線の線路脇で山林が燃える火事があり、現在も消火活動が続いています。この火災で、けが人はいないということです。17日午後7時8分ごろ、埼玉県横瀬町で、「山が燃えている」と近隣の住民から119番通報がありました。警察や消防によりますと、羊山公園の姿の池のすぐ近くの山林が燃えているということですが、火の勢いは収まっているということです。この火災で、けが人はいないということです。