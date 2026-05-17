徳島市がまるごとアニメやゲームのイベント会場になる「マチ★アソビ」では、アニメの制作スタッフやイラストレーター、声優などによるサイン会がいたるところで開かれています。2026年5月16日に開催されたマチ★アソビ Vol.30では、水無月徹氏・原田たけひと氏・本庄雷太氏のサイン会が急きょ開催されたので、のぞいてきました。フレーズギャラリー座談会＆壇上サイン会https://www.machiasobi.com/event/528/フレーズギャラリー