日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史さんが１７日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ヤクルトの強さについて語った。収録時点で首位に立っていたヤクルトについて「今シーズンを見ていて、支えてる先発ピッチャー、なんやかんや言ってピッチャー陣の出来がいいよね」と話し始めた片岡さん。続けて「特にこれ見てるとびっくりしたんやけど、６回終了時点で勝ってたら１８勝０敗ってこれありえへんで」と驚きを見せ、「