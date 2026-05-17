◆イタリア１部▽第３７節コモ１―０パルマ（１７日）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出されたパルマのＧＫ鈴木彩艶（ざいおん）は、アウェーのコモ戦にフル出場したが、チームは０―１で敗れた。パルマは３連敗となった。続けざまに相手の鋭いシュートを２本止めるビッグセーブを繰り出すなど奮闘したが、後半１４分に至近距離からの強烈なシュートで頭上を射抜かれ、決勝点を与えた。チームはトリノにか