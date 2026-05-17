【モデルプレス＝2026/05/17】インフルエンサーのMINAMIが5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】TikTokフォロワー300万人超美女、スラリ美脚披露◆MINAMI、ミニワンピースで美脚見せMINAMIは、デニムのミニワンピースにパーカーを羽織ったスタイリングで美しい脚を披露。ピンクのキャップ、白のスニーカーを