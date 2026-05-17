UAE西部に建設された原発（国営首長国通信提供、AP＝共同）【カイロ共同】アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビ当局は17日、西部の原発周辺で無人機攻撃による火災が起きたと発表した。原発の安全性に問題はなく、負傷者もいないとしている。攻撃の詳細には触れていない。発表によると、火災は原発周辺の発電機で発生した。原子力規制当局が、原発に影響を与えていないことを確認した。米イスラエルとイランの戦闘で、UAE