ロシアのモスクワ郊外で大規模な無人機攻撃があり、少なくとも3人が死亡しました。モスクワ州知事は17日、自身のSNSで、モスクワ郊外で大規模な無人機攻撃があり、少なくとも3人が死亡したと発表しました。複数の住宅やインフラ施設が被害を受け、複数のケガ人も出たということです。また、モスクワ市長は17日、過去24時間で、モスクワに向かって飛行していた120機以上の無人機が撃墜されたと明らかにしました。タス通信は、17日に