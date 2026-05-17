【J1百年構想リーグ EAST第17節】(U等々力)川崎F 1-1(PK5-4)町田<得点者>[川]脇坂泰斗(89分)[町]テテ・イェンギ(40分)<警告>[川]ラザル・ロマニッチ(28分)[町]ネタ・ラヴィ(90分+7)主審:荒木友輔