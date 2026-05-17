FC岐阜は17日、2026-27シーズンのJ3リーグに向けた新ユニフォームのデザインを発表した。同日からオンラインショップで予約受付を開始している。1stモデルはフィールドプレーヤーが緑、GKが黄色。クラブはコンセプトについて公式サイトで「スローガンの『Aim High (エイム ハイ)』から、高みを目指し続けることを視覚化したグラデーションのデザインを採用。溶け込んでいく色彩は、限界を決めない可能性の広がりを表す。また、