【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第17節】(沖縄県陸)琉球 1-3(前半1-2)鳥取<得点者>[琉]曽田一騎(8分)[鳥]矢島慎也(21分)、金浦真樹(42分)、本保奏希(51分)<警告>[鳥]三木直土(73分)主審:松澤慶和