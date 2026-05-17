【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOBEアーティストが集結するコンサート『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』が大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）で5月16,17日の2日間開催。4月に開催したバンテリンドーム ナゴヤでの公演と合わせて合計17万人を動員した。 ■総勢34名が出演し計47曲を披露 本公演ではTOBEアーティスト総勢34名が出演し、約2時間40分に