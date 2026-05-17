ボートレース下関のルーキーシリーズ第10戦「スカパー！・JLC杯争奪今村豊メモリアルプリンスカップ」は17日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、18日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。通算4回目となる優勝戦の舞台に立つ。機力充実の川原涼（26＝愛知）だ。序盤こそ目立つことはなかったが、徐々に舟足を良化させて、全体的にトップクラスの舟足に仕上がり、予選を16位で突破した。迎えた準優勝戦9Rでは