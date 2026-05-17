凄惨（せいさん）な事件から３日、指示役とみられる２０歳代の夫婦が１７日、新たに逮捕された。栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とされる、いずれも神奈川県内の１６歳の男子高校生４人も逮捕されている。栃木県警は少年らが事件に加わった経緯を調べるとともに、「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」による犯行の可能性も視野に、他にも複数の人物が関与しているとみ