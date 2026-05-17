お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。妻の元フリーアナウンサー・夏目三久さんが落とし物を発見したと報告する場面があった。3日深夜のテレビ朝日「有吉クイズ」では、夏目さんが落としたイヤリングを公園で探すロケを行うことに。「子供をいろいろと面倒見てますから、わちゃわちゃしている時に落としたみたいで。相当落ち込んでいた」といい、捜索