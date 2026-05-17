【競馬】4歳上1勝クラス（5月17日／東京競馬場・芝1800メートル）【映像】「泣ける」9歳馬には見えない力強い走り17日の東京8R・4歳上1勝クラスで10番人気の伏兵ディープキング（牡9、美浦・田村、父ディープインパクト）が逃げ切り、約6年ぶり2勝目を挙げた。ディープインパクト産駒の同馬は、9歳ながらここまでキャリアわずか9戦。3度にわたって1年以上の休養を強いられながらも現役