【女子七種競技】日本高校記録を樹立した法政二・岡田＝三ツ沢公園陸上競技場第６４回神奈川県高校総体兼全国高校総体（インターハイ）県予選会は１７日、各地で熱戦を繰り広げた。陸上の最終日は男女１１種目の決勝などが行われ、女子七種競技の２年岡田紗和（法政二）が５５５９点で頂点に立ち、２０１４年以来、１２年ぶりに日本高校新記録を打ち立てた。女子ハンマー投げの島川夕莉彩（小田原北）は５５メートル５５で優