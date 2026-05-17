可愛くて便利な「ミッフィーグッズ」を【Can★Do（キャンドゥ）】で発見。今回ピックアップしたのは、整理整頓に活躍してくれるアイテム。空間をスッキリと見せたい時にぴったりです。使い方次第ではちょっとした煩わしさが解消でき、洗濯家事が楽になるかも。そんな便利さがうかがえる収納アイテムをぜひ取り入れてみて。 空間にも馴染みやすい収納アイテム 「お洗濯が楽しくなりそー」と@ftn_picsレポ