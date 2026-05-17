女優で歌手の西田ひかる（５３）が１７日に自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを披露した。西田は自身のインスタグラムで出演番組について触れた上で「暑い日が続きそうです！みなさまお身体お気をつけて！水分補給と栄養もしっかり摂ること心がけなければ」とつづると、白のカーディガンに花柄が散りばめられた青色のスカートを合わせ、青色のパンプスを履いたコーデを公開した。この投稿には「やっぱスタイルめっちゃ良い