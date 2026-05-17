後ろ姿まで美しく見せたいなら、シルエットにこだわった「大人のウルフ」がおすすめです。40・50代女性に似合うウルフヘアは、レイヤーカットを入れて首まわりをすっきり見せながら、重さを残したシルエットで上品に仕上げるのがポイント。大人世代の髪質にも好相性なヘアスタイルを、さっそくチェックしていきましょう。 ワンカールで決まる長めのウルフ 女性らしい印象を与える長めのウルフヘア。トップを