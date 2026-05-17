女優の黒島結菜が１７日、都内で主演映画「未来」（瀬々敬久監督）の公開御礼舞台あいさつに出席した。小説家・湊かなえ氏が手がけた同名原作を基に、複雑な過去を抱えながら子供たちに寄り添おうとする女性教師（黒島）を描いた物語。作品の内容にちなみ、自身が大切に育てていることを聞かれるた黒島は「家族との時間」と回答。「両親だったりおじいちゃんおばあちゃんとの時間は限られているものだと思う。なるべくたくさ