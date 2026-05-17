滝沢秀明氏が設立した「ＴＯＢＥ」の所属アーティストが総出演するライブ「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」が１７日、北海道・大和ハウスプレミストドームでフィナーレを迎えた。４月に行われた愛知・バンテリンドームナゴヤ公演から計４公演で約１７万人を動員。この日もＮｕｍｂｅｒ＿ｉら総勢３４名のアーティストが約２時間４０分かけて計４７曲をパフォーマンスした。公演の模様は２