◆オランダ１部▽最終節ズウォレ―フェイエノールト（１７日）フェイエノールトのＦＷ上田綺世とＤＦ渡辺剛は、最終節のズウォレ戦でベンチを外れた。北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出された２人は、前節でチームの順位が確定（２位）し欧州ＣＬ出場を決めたこともあって、最終戦は休養扱いとなった。チームを率いるファンペルシー監督は、２人から疲労の蓄積による欠場の申し出があったことを明かし「肉