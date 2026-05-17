埼玉県の秩父郡横瀬町の西武鉄道の沿線で林野火災がありました。ケガ人はいないということです。警察によりますと17日午後7時すぎ、埼玉県秩父郡横瀬町付近で林野火災が発生しました。燃えたのは、西武鉄道横瀬駅付近の線路のわきにある林で、消防が消火活動を行い、約1時間半後に火は消し止められました。ケガ人はいないということです。西武鉄道によりますと、この火災の影響で、横瀬駅から西武秩父駅の間で一時運転を見合わせた