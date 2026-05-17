All About ニュース編集部は2026年4月27日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回のランキングは、「2026年春ドラマ」に出演している女性俳優が対象です。それでは、「2026年春ドラマ出演のかわいいと思う女性俳優」ランキングの結果を紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：浜辺美波（『豊臣兄弟！』）／33票2位に選ばれたのは浜辺美波さんで