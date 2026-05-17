今回は、以下の質問が届きましたので回答します。「定期預金を選ぶとき、満期が半年と1年だったらどっちを選ぶ？」定期預金の満期は、使う予定の有無、余力の有無で選ぶとよい！定期預金は、その名の通り一定期間お金を預け入れる金融商品で、預け入れ期間後にあらかじめ決められた金利が得られる仕組みになっています。そのため、預入期間中に解約してしまうと、所定の金利が得られなくなってしまいます。満期が半年か1年か迷った