俳優の木村拓哉さんは5月17日、自身のInstagramを更新。濃霧の中で撮影した自撮りショットを披露しました。【写真】木村拓哉、濃霧の中での自撮りショット濃霧の中でもイケメンすぎる自撮りショット木村さんは「今回のロケ。濃霧注意報が出る状況の中でも、諦めずに進み続けてくれたスタッフの皆んなには本当に感謝でした！ ありがとうございました」とスタッフへの感謝をつづり、1枚の写真を投稿。目を見開いて口を開けた自撮りシ