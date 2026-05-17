◇明治安田J1百年構想リーグ第17節町田1―1（PK4―5）川崎F（2026年5月17日Uvanceとどろきスタジアム）町田は川崎Fとの接戦で1―1のまま突入したPK戦の末に4―5で敗れ、連勝（PK勝ち含む）が3で止まった。先制は前半40分、町田だった。MF下田が右サイドのFKで蹴り込んだ浮き球にFWイェンギがペナルティーエリアから頭で押し込んだ。だが1―0の後半44分、DF中山のハンドで与えたPKを相手MF脇坂に決められて同点。得意と