俳優の鈴木亮平が１７日までに自身のＳＮＳを更新。迫力あるアクションショットを披露した。鈴木はインスタグラムに「最近出せる写真がなかなかなくてすみません……撮影→稽古→撮影→稽古と、創造の日々があと数ヶ月続きそうです。あの頃の自分に、恥じないよう」とつづり、アクションシーンの稽古中とみられる写真を公開。Ｔシャツ姿で鍛え上げられた太い腕を見せている。この投稿には「わー！亮平さん裏側を見させてくだ