Ｗ杯北中米大会に日本選手単独最多の５大会連続で選出されたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が１７日、都内で会見し、「感謝１０００％」と心境を語った。Ｗ杯通算１５試合出場を誇るベテランは「一番大事なのは一体感。僕が空気清浄機みたいに空気がよどんだら、きれいに浄化できる」と自身の役割を語った。長友の名言は過去にもたくさん。このような主な名言を残していた。▼「成功は人の表面を飾り、失敗は内面を豊かにする。失