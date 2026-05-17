１６日、天津博物館「耀世奇珍−館蔵文物精品陳列」で、新たに展示された甲骨を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津5月17日】中国天津市の天津博物館は、常設展「耀世奇珍−館蔵文物精品陳列」の展示品を入れ替え、新たに16点の貴重な文化財を公開した。天津博物館は100年以上の歴史を持ち、青銅器や陶磁器、絵画、玉器、印章など21万点以上を収蔵する。館蔵文物精品陳列は最も代表的な収蔵品を展示する常設