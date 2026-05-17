好角家タレントの山根千佳が１７日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「今日は元アマチュア横綱で、アメフトにも挑戦した花田秀虎さん達と大相撲観戦でした」と記し、和服姿での２ショットを投稿した。山根は今場所初日や４日目にも大相撲観戦をＳＮＳで報告している。花田は日体大１年時の２０２０年に全日本選手権を制しアマチュア横綱になった。その後、ベイプロフットボールＮＦＬ入りを目指してアメフトに転向し、２３年