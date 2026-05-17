ＴＯＢＥ所属の３４人が一堂に会した「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」が１６日〜１７日に北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で行われた。４月２０日〜２２日に名古屋市の愛知・バンテリンドームナゴヤで行われた公演と合わせて、５公演で合計１７万人を動員した。人気グループ・Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉは「未確認領域」で登場。華やかに盛り上げ、本編最後にはトリとして４月に