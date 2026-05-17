StellaJean（ステラジーン）のオリジナルショートドラマ『母の愛人の妻に堕ちました』で心の奥に孤独や満たされなさを抱えたヒロインを演じるなど、女優業が絶好調の元SKE48、古畑奈和さん（29）が、グラビアムック「PARADE（パレード）」（小学館）2026春号に登場しました。光を体に取り込んで自ら発光するかのような美しいグラビアを披露しました。オトナの色気あふれる表情と引き締まったボディに注目です。【写真】ブラの肩紐