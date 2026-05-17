家族は近い間柄でありながら、繊細なバランスの上に成り立っているのではないでしょうか。とくに義理の家族との関係は、「良い関係を築きたい」という思いが強いほど、些細な違和感が心に引っかかることもあるでしょう。『義母からの手紙が悲しい。突然、義母からはがきが届くようになりました。宛名は「旦那の名前様、ご家族様」となっていたので、私宛でもあるのかと思い読んだのですが、内容には旦那のことばかりで、私や子ども