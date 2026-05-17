私はミカ（40代）です。姉のサオリは母の葬儀で無神経なことを言い、まだ周囲の悲しみが癒えないうちから「私はいくらもらえるの？」と遺産の話ばかりです。実家は妹のアキの名義になっているし現金も残っていないと伝えましたが、姉は納得しません。こんなろくでもない姉とは絶縁した方がマシだと思いつつも、「姉妹で仲良くね」と両親に言われていたからスッパリ切ることもできません。ただ妹はとっくに姉を見捨てる決意を固めて