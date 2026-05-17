17日、広島市安佐北区で、地域の絆を深める3世代交流イベントが開かれました。 白木町で開かれた「世代をつなぐ物語フェス」には、およそ80人が参加しました。少子高齢化が進む中、世代間のつながりを強めようと企画されたものです。 会場では、91歳の女性がランウェイを歩いたほか、和太鼓の演奏や子どもたちのよさこいが披露され、にぎわいを見せました。 参加者の一人は「子どもならではの元気や活気を地域に広げていきた