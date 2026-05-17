＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇17日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの最終ラウンドが開幕。日本時間午後8時30分に第1組が1番パー4からまっさらなコースへと飛び出していった。〈連続写真〉インパクトは左足体重が正解？竹田麗央に見る飛ばしの“配分”日本勢は8人が決勝に進出。渋野日向子は午後9時20分にティオフし、60位タイからの浮上を図る。トータル1オーバー・46位タイの