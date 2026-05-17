お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）が17日に放送された読売テレビの特番「もんくもん」に出演。毒舌でスタジオを混乱させた。“親愛なるオカンへのもんく”と題して街頭インタビュー。スタジオでも同テーマでトークを展開した。9歳と6歳の息子の母として奮闘する安田美沙子は「キャラ変わるぐらいぶち切れてる。男兄弟なんでずっとケンカするんで」と苦笑い。とはいえ母子のスリーショットが映し出されると、「め