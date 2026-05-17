世界一の美食家として知られる浜田岳文氏（51)が、16日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。「食の師匠」という芸人を明かした。浜田氏は128カ国を訪れ、グルメ界で最も影響力を持つと言われている“世界No.1フーディー”。「食べることが仕事か？」と聞かれると、もともと外資系の金融機関に所属していたことから、現在は様々な会社の顧問をしており、その収入を食に「全振り」していると説明。