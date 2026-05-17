栃木県で女性が殺害され少年4人が逮捕された強盗殺人事件で、警察は17日、新たに指示役とみられる20代の夫婦を逮捕しました。今月14日、栃木県上三川町の住宅で、富山英子さん（69）が20か所以上を刺されるなどして殺害され、警察は、実行役のいずれも16歳の男子高校生4人を強盗殺人の疑いで逮捕しています。そして、17日未明、警察は羽田空港の第3ターミナルで指示役とみられる横浜市の竹前海斗容疑者（28）を逮捕しました。竹前